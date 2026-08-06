Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: 58-Jähriger in Krankenhaus gebracht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 6.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Springenkopf". Ein 58-jähriger Autofahrer verlor dort nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über seinen Mercedes, prallte gegen einen geparkten Toyota und schob diesen durch die Wucht der Kollision auf einen Seat. Die drei Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro.

Weshalb es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. Der Mann war nicht ansprechbar, als die Streife eintraf. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, erlitt der 58-Jährige durch den Unfall keine Verletzungen. Die Beamten prüfen deswegen, ob ein medizinischer Notfall ursächlich für die Kollision und seine Bewusstlosigkeit war. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell