Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Kaiserslautern (ots)

Der Pkw einer 43-Jährigen ist am Mittwochmittag in der Vogelwoogstraße während der Fahrt in Brand geraten. Gegen 14.45 Uhr erreichte die Meldung Feuerwehr und Polizei. Die Wehrleute konnten die Flammen zügig löschen. Ursache des Feuers war nach aktuellen Erkenntnissen ein technischer Defekt. Die Fahrerin, die sich bei Ausbruch des Brandes alleine in ihrem Auto befand, konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug schließlich und transportierte es ab. |kle

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