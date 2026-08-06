Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Auseinandersetzung am Pfaffplatz

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend eskalierte am Pfaffplatz ein Streit zwischen zwei 34-Jährigen. Zu der Auseinandersetzung kam es offenbar, weil einer der Männer sich am Verhalten des anderen störte. Der zunächst verbale Konflikt steigerte sich schließlich in Handgreiflichkeiten. Die beiden schlugen aufeinander ein und verletzten sich gegenseitig leicht im Kopfbereich. Passanten verständigten gegen 19 Uhr die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte die Streithähne schließlich voneinander trennen. Auf die beiden 34-Jährigen kommt nun jeweils ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. |kle

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