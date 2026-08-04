PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 38-Jähriger in fremdem Hausflur erwischt

Kaiserslautern (ots)

Einen Polizeieinsatz verursachte am Montagvormittag ein 38-Jähriger in der Turnerstraße. Der Mann war von einem 32-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses erwischt worden, als er sich unberechtigt im Hausflur des Anwesens aufhielt. Zwar verließ der Eindringling das Gebäude auf Aufforderung umgehend, seine Begründung, warum er sich dort aufhielt, sorgte im Anschluss jedoch für Streit. Nach eigenen Angaben interessierte der 38-Jährige sich schlicht für die Architektur und Bauweise des Hauses. Dem 32-Jährigen kam dies seltsam vor, weshalb er die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte konnten die Absichten des Unruhestifters nicht abschließend klären. Nachdem sie ihm die Rechtslage erläutert und einen Platzverweis erteilt hatten, zog er jedoch - offenbar einsichtig - von dannen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 12:26

    POL-PDKL: Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet?

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Kaufhausparkplatz in der Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort einen geparkten Honda beschädigt und ist offenbar im Anschluss davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Heck des Autos wird nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500 ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:28

    POL-PDKL: Unfallverursacher flüchtet

    Kaiserslautern (ots) - Ein 76-Jähriger hat am Montagabend in der Karl-Friedrich-Straße einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich die Kollision gegen 19 Uhr, als der Mann mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann aus einer Parklücke herausfuhr. Trotz der Einweisung seines Beifahrers stieß der 76-Jährige gegen einen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:11

    POL-PDKL: Bedrohung mit Messer: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag hat ein Unbekannter einen 41-jährigen Passanten im Gersweilerweg mit einem Messer bedroht. Der Mann war dort mit seiner 18-jährigen Begleiterin unterwegs, als die beiden kurz nach Mitternacht mit dem Verdächtigen in Streit gerieten. Während des Wortgefechts zog der Täter laut Zeugenaussagen ein Messer und ging einige Schritte auf seinen Kontrahenten zu. Ohne die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren