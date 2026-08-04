Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 38-Jähriger in fremdem Hausflur erwischt

Kaiserslautern (ots)

Einen Polizeieinsatz verursachte am Montagvormittag ein 38-Jähriger in der Turnerstraße. Der Mann war von einem 32-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses erwischt worden, als er sich unberechtigt im Hausflur des Anwesens aufhielt. Zwar verließ der Eindringling das Gebäude auf Aufforderung umgehend, seine Begründung, warum er sich dort aufhielt, sorgte im Anschluss jedoch für Streit. Nach eigenen Angaben interessierte der 38-Jährige sich schlicht für die Architektur und Bauweise des Hauses. Dem 32-Jährigen kam dies seltsam vor, weshalb er die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte konnten die Absichten des Unruhestifters nicht abschließend klären. Nachdem sie ihm die Rechtslage erläutert und einen Platzverweis erteilt hatten, zog er jedoch - offenbar einsichtig - von dannen. |kle

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