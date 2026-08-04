Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Kaufhausparkplatz in der Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort einen geparkten Honda beschädigt und ist offenbar im Anschluss davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Heck des Autos wird nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500 Euro beziffert. Wer Hinweise zu dem Unfall geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |kle

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