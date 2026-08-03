Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung mit Messer: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag hat ein Unbekannter einen 41-jährigen Passanten im Gersweilerweg mit einem Messer bedroht. Der Mann war dort mit seiner 18-jährigen Begleiterin unterwegs, als die beiden kurz nach Mitternacht mit dem Verdächtigen in Streit gerieten. Während des Wortgefechts zog der Täter laut Zeugenaussagen ein Messer und ging einige Schritte auf seinen Kontrahenten zu. Ohne die Fußgänger zu verletzen machte sich der Unbekannte aus dem Staub und lief in Richtung der Haspelstraße davon. Der Gesuchte wird als etwa 1,90 Meter groß beschrieben, mit braunem Haar und einer auffälligen Narbe neben einem Auge. Zur Tatzeit trug er eine graue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil. Die Beamten des Altstadtreviers haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer erkennt den Täter wieder? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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