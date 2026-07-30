Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb dank Zeugenhinweis gestellt

Kaiserslautern (ots)

Dank eines entscheidenden Zeugenhinweises ist die Polizei am Mittwochabend einem mutmaßlichen Dieb auf die Spur gekommen. Der 20-Jährige wird verdächtigt, kurz vor 19 Uhr in einem Fachgeschäft in der Merkurstraße ein Paar hochwertige Schuhe gestohlen zu haben.

Bei seiner Flucht fiel der Täter einem Zeugen auf, der geistesgegenwärtig ein Foto knipste und dieses später der Polizei zur Verfügung stellte. Durch das Bild konnten die Ermittler den Täter identifizieren. Sie beantragten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes und konnten diesen am späteren Abend in die Tat umsetzen. Der Bewohner war zwar nicht zu Hause, stattdessen machten die Beamten aber Funde von mutmaßlichem Diebesgut und stellten dieses sicher.

Der 20-Jährige konnte wenig später in der Nähe gesichtet und gestellt werden. Die gestohlenen Schuhe sowie einen Rucksack und eine Umhängetasche mit weiteren möglicherweise nicht bezahlen Gegenständen hatte er bei sich. Auch diese Sachen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri

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