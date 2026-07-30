Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Stromkasten zerfetzt und weitergefahren

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Kaiserslautern (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus einem Kaiserslauterer Stadtteil. Der Senior steht im Verdacht, am Mittwochvormittag in der Lauterstraße einen Stromkasten "umgemäht" zu haben und trotzdem weitergefahren zu sein, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugenschilderungen zufolge war ein Müllfahrzeug kurz vor 10 Uhr gerade dabei, in Höhe eines Autohauses zu rangieren, als sich ein Mercedes-Benz näherte, der in Richtung Otterbach fuhr. Als der Müllwagen schon quer über beide Fahrstreifen stand, quetschte sich der Pkw über den Gehweg daran vorbei. Dabei kollidierte er mit dem Stromkasten und zerfetzte ihn völlig. Ohne anzuhalten, setzte der Fahrer seinen Weg fort und hinterließ ein Trümmerfeld von Fahrzeug- und Stromkastenteilen, das sich über etliche Meter erstreckte. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Durch die Zeugenhinweise zum Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs ermittelte die Polizei den Halter in einem nördlichen Stadtteil. An seinem Pkw wurde ein großflächiger Schaden an der rechten Front festgestellt. Die Schadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Der Führerschein des über 90 Jahre alten Mannes wurde vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

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