Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand auf Balkon

Kaiserslautern (ots)

In der Königsberger Straße hat es am Mittwochabend gebrannt. Kurz vor halb sieben wurde das Feuer auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor diese auf die dahinter liegende Wohnung übergreifen konnten. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand.

Durch den Brand wurden ein Fahrrad sowie weitere Gegenstände auf dem Balkon beschädigt. Außerdem wurden die umliegende Hauswand und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Während der Löscharbeiten musste die Königsberger Straße vorübergehend gesperrt werden. |cri

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