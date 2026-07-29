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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte brechen in Laden ein

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich Zutritt zu einem Geschäft in der Fackelstraße verschafft. Sie haben zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.50 Uhr, eingebrochen. Die Täter durchwühlten Kleiderspinde und Regale, entwendeten aber ersten Erkenntnissen nach nichts. Als die Mitarbeiter das Chaos entdeckten, informierten sie umgehend die Polizei. Diese ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und des Hausfriedensbruchs. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299, zu melden.|laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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