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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 30-Jährige fährt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin ist am späten Dienstagabend im Stadtgebiet in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Die Frau war auf der Ludwigsstraße unterwegs, als sie gegen 23.20 Uhr von der Streife angehalten wurde. Die Einsatzkräfte bemerkten deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum bei der 30-Jährigen. Dies bestritt sie zunächst. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten noch den typischen Cannabisgeruch im Innenraum des Fords fest und fanden Reste eines Joints. Die Frau gab schließlich zu, Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen die 30-Jährige mit zur Dienststelle. Auf Anordnung wurde ihr Blut entnommen. Es kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf die Frau zu. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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