Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bike vor Elektrofachmarkt gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Dienstag im Stadtgebiet ein E-Bike gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen stellte ein 63-Jähriger sein Zweirad zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr vor einem Elektrofachmarkt in der Hohenecker Straße ab. Er sicherte es mit einem Fahrradschloss an einem Metallpfosten.

Als der Mann zu dem Abstellort zurückkehrte, war das E-Bike mitsamt dem Schloss verschwunden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Race 750, in der Farbe Oliv. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

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