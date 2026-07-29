Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streithahn geht auf Beamte los

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten aufgenommen. Eine Zeugin meldete der Einsatzzentrale am Dienstagnachmittag fünf Personen, die lautstark stritten, wobei jemand sogar um Hilfe rief. Als die Einsatzkräfte am Fackelbrunnen eintrafen, befanden sich noch zwei der mutmaßlichen Beteiligten vor Ort. Die 38-Jährige und ihr 34-jähriger Partner waren dabei, sich zu schlagen, so dass die Polizisten dazwischengingen. Dabei nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei den beiden Streithähnen wahr. Die freiwilligen Atemtests ergaben bei dem Mann einen Wert von 2,8 und bei der Frau einen Wert von 2,2 Promille. Beide Parteien erlitten leichte Verletzungen aus ihrer Rangelei. Dem Paar wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Tag ausgesprochen. Diesem kamen sie aber nicht nach, daher drohten die Einsatzkräfte mit einer Ingewahrsamnahme. Der 34-Jährige verhielt sich daraufhin aggressiv gegenüber einem Polizisten und wurde handgreiflich. Der Mann musste von mehreren Beamten festgehalten werden, um einen weiteren Übergriff zu verhindern. Auf Anordnung wurde dem Pärchen Blut abgenommen. Die beiden verbrachten zudem den restlichen Tag in einer Zelle. Der 34-Jährige muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen der Körperverletzung verantworten. Auf die 38-Jährige kommt ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Die Ermittlungen dauern an. |laa

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