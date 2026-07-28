Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bargeld aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag machten sich Diebe im Stadtgebiet an einem Auto zu schaffen. Der BMW parkte im Dunkeltälchen unter einem Carport. Weil im Wagen ein Geldbeutel lag und der Pkw vermutlich nicht verschlossen war, hatten die Täter leichtes Spiel. Sie stahlen aus dem Portemonnaie etwa 30 Euro Bargeld. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299. Die Beamten warnen: Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen im Fahrzeug zurück - auch dann nicht, wenn Sie Ihr Auto nur kurz abstellen. Verschließen Sie Ihren Pkw stets, auch auf Privatgrundstücken oder unter Carports, und vergewissern Sie sich, dass Türen und Fenster tatsächlich geschlossen sind! |erf

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