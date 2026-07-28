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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den blauen Transporter gesehen?

Otterberg/Imsweiler (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag auf der L387 zwischen Otterberg (Kreis Kaiserslautern) und Imsweiler (Donnersbergkreis) unterwegs waren und einem blauen Transporter begegnet sind. Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers, der hinter dem blauen Wagen fuhr, soll dessen Fahrer auf der Strecke zwischen Gundersweiler, Gehrweiler und Höringen bis nach Otterberg mehrfach über die Mittellinie geraten sein. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dadurch bremsen oder ausweichen. Mehrere Betroffene hätten auch gehupt.

Eine Streife stoppte den Transporter schließlich in Otterberg. Der Fahrer bestritt jedoch, durch seine Fahrweise den Gegenverkehr gefährdet zu haben. Der Mann war weder alkoholisiert, noch stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei deshalb an den Angaben von Zeugen interessiert, denen der Wagen am Sonntag zwischen 13.30 und 14 Uhr aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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