Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ersthelferin reanimiert Radfahrerin

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Spaziergängerin beobachtete am Montagmittag, wie eine Radfahrerin auf einem Waldweg im Bereich des Tennisplatzes stürzte und regungslos am Boden liegen blieb. Die 37-Jährige alarmierte sofort den Rettungsdienst und leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieb sie bei der 66-Jährigen und setzte die Reanimation fort. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die weitere medizinische Versorgung und brachten die Pedelec-Fahrerin in eine Klinik.

Nach aktuellen Erkenntnissen stabilisierte sich der Kreislauf der 66-Jährigen im Krankenhaus. Nach Einschätzung der Polizei dürfte die schnelle und entschlossene Hilfe der 37-Jährigen maßgeblich dazu beigetragen haben, die Überlebenschancen der Frau zu verbessern.

- Medizinische Notfälle können Stürze auslösen. Nicht jeder Fahrradsturz ist auf einen Fahrfehler zurückzuführen. Auch gesundheitliche Ursachen wie Herz-Kreislauf-Probleme oder andere akute Erkrankungen können Auslöser sein. Insbesondere in solchen Fällen zählt jede Minute. Wer einen Unfall oder eine hilflose Person bemerkt, sollte unverzüglich den Notruf 112 wählen und Hilfe leisten, soweit dies möglich ist. - Erste Hilfe kann Leben retten. Auch einfache Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte können entscheidend sein. Deshalb ist es wichtig, Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen und im Notfall nicht zu zögern, Hilfe zu leisten. - Nicht wegsehen, sondern handeln. Schnelles und besonnenes Eingreifen kann in Notfallsituationen den entscheidenden Unterschied machen. |erf

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