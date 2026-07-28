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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ersthelferin reanimiert Radfahrerin

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Spaziergängerin beobachtete am Montagmittag, wie eine Radfahrerin auf einem Waldweg im Bereich des Tennisplatzes stürzte und regungslos am Boden liegen blieb. Die 37-Jährige alarmierte sofort den Rettungsdienst und leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieb sie bei der 66-Jährigen und setzte die Reanimation fort. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die weitere medizinische Versorgung und brachten die Pedelec-Fahrerin in eine Klinik.

Nach aktuellen Erkenntnissen stabilisierte sich der Kreislauf der 66-Jährigen im Krankenhaus. Nach Einschätzung der Polizei dürfte die schnelle und entschlossene Hilfe der 37-Jährigen maßgeblich dazu beigetragen haben, die Überlebenschancen der Frau zu verbessern.

   - Medizinische Notfälle können Stürze auslösen. Nicht jeder 
     Fahrradsturz ist auf einen Fahrfehler zurückzuführen. Auch 
     gesundheitliche Ursachen wie Herz-Kreislauf-Probleme oder andere
     akute Erkrankungen können Auslöser sein. Insbesondere in solchen
     Fällen zählt jede Minute. Wer einen Unfall oder eine hilflose 
     Person bemerkt, sollte unverzüglich den Notruf 112 wählen und 
     Hilfe leisten, soweit dies möglich ist.
   - Erste Hilfe kann Leben retten. Auch einfache Maßnahmen bis zum 
     Eintreffen der Rettungskräfte können entscheidend sein. Deshalb 
     ist es wichtig, Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen 
     und im Notfall nicht zu zögern, Hilfe zu leisten.
   - Nicht wegsehen, sondern handeln. Schnelles und besonnenes 
     Eingreifen kann in Notfallsituationen den entscheidenden 
     Unterschied machen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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