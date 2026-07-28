Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf dem Messeplatz

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf dem Messeplatz ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zum verantwortlichen Fahrer. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte am Montag zwischen 16:20 und 17:10 Uhr ein Auto. Der Opel Astra stand gegenüber einem Hotel. Ohne sich um die Folgen zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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