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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 1,3 Promille unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten, als er mit seinem Auto auf der Denissstraße unterwegs war. Die Polizeibeamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Der Toyotafahrer stimmte einem Atemtest zu. Dieser ergab vor Ort einen Wert von 1,31 Promille. Damit bestätigte sich die Vermutung der Polizisten, die den Führerschein direkt sicherstellten. Der 20-Jährige musste zudem zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Wegen seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun strafrechtlich verantworten. |laa

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Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

 
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