Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 400 Quadratmeter Vegetation brennen

Kaiserslautern (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend gegen 22 Uhr zu einem Einsatz in der Nähe des Hauptfriedhofes gerufen worden. Nördlich des Geländes geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern in Brand. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde und waren erfolgreich. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr nach, die mit fünf Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort war, gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. |laa

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