Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlene Sachen auf Spielplatz aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden haben Diebe verursacht, als sie am Wochenende im Stadtgebiet Wertgegenstände aus einem Auto gestohlen haben. In der Zeit zwischen Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 3 Uhr, entwendeten Unbekannte diverse Sportartikel, Clubkarten und AirPods aus einem Hyundai. Das Fahrzeug war in der Josefstraße abgestellt, aber wohl unverschlossen. Der Besitzer bemerkte am Sonntag eine offene Fahrzeugtür und informierte die Polizei. Ein Zeuge meldete sich indessen, weil er auf einem Spielplatz in der Wiesenstraße Teile des Diebesgutes fand. Dort lag die Sportbekleidung des 19-jährigen Eigentümers. Die Ermittlung zum Verdacht des Diebstahls laufen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Vorfall werden unter Telefon 0631 369-14199 entgegengenommen. |laa

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