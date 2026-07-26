POL-PDKL: Spontandemo anlässlich des Anschlags in Berlin

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße am Freitag verletzt worden. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Mädchen wurden am Abend von einem Linienbus angefahren. Sie erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen eine Gehirnerschütterung. Zu dem Unfall kam es kurz nach 20 Uhr, als der Busfahrer von der L401 kommend durch die Ludwigstraße fuhr. Den bisherigen ...

mehr