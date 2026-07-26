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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spontandemo anlässlich des Anschlags in Berlin

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr versammelten sich 40 - 50 Personen anlässlich des Anschlags in Berlin auf dem Schillerplatz. Die Gruppe zog mit einem Megaphon, einer Regenbogenfahne sowie einem Banner an der Mall vorbei in die Richard-Wagner-Straße. Dort löste sich die friedliche Versammlung im Bereich Musikerplatz auf. Infolge des geringen Personenaufkommens war der Aufzug nur bedingt öffentlichkeitswirksam. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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