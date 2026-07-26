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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Raubüberfall auf 52-jährige Frau - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde die Geschädigte im Bereich Hermann-Gehlen-Straße Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten zwei bislang unbekannte Täter die Frau unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstands und forderten die Herausgabe ihrer Handtasche. Die Geschädigte übergab diese, woraufhin die Täter zu Fuß in Richtung Pariser Straße flüchteten. Sie werden folgendermaßen beschrieben: etwa 20 Jahre alt, circa 160 cm, von schlanker Statur, vollständig in schwarzer Kleidung, mit der Kapuze ins Gesicht gezogen und weißen Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas zum Tathergang oder zu den Tätern sagen können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369-13312 melden. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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