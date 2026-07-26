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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol- und Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen E-Scooter im Stadtgebiet. Der 21-Jährige aus dem Stadtgebiet hatte zunächst versucht, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch wenig später gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zudem war der von ihm geführte Roller zuvor gestohlen worden. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl zu. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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