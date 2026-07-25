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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kinder von Bus angefahren

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße am Freitag verletzt worden. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Mädchen wurden am Abend von einem Linienbus angefahren. Sie erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen eine Gehirnerschütterung.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 20 Uhr, als der Busfahrer von der L401 kommend durch die Ludwigstraße fuhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen in diesem Moment die beiden Kinder aus einer Seitenstraße gekommen und auf die Fahrbahn gerannt sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort wurden sie von dem Bus erfasst.

Ein Rettungsdienst versorgte die Mädchen zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Busfahrer sowie seine drei Passagiere blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an. Ein Gutachter wurde ebenfalls eingeschaltet. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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