Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf den Kopf geschlagen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Nachdem er von einem Unbekannten geschlagen wurde, hat ein Mann aus dem Landkreis am Donnerstagabend die Polizei verständigt. Nach Angaben des 36-Jährigen war er zu Fuß in der St.-Franziskus-Straße unterwegs, als er gegen 21.45 Uhr von einem Fremden ohne erkennbaren Grund einen Schlag auf den Kopf erhielt. Der Betroffene erlitt dadurch eine leichte Verletzung an der Stirn. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Eine Beschreibung des Täters oder dessen Begleiters konnte der 36-Jährige nicht abgeben. Er selbst war stark alkoholisiert; laut Atemtest hatte er 1,91 Promille "intus".

Ein Zeuge, der dem Mann zur Hilfe geeilt war und ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss stand, verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv. Ihm wurde deshalb ein Platzverweis für den Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen erteilt.

Die Ermittlungen zu der gemeldeten Körperverletzung dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seinen Begleiter geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 aufzunehmen. |cri

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