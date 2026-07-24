Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagabend, 18 Uhr, Zugang zum Kellerraum eines Mehrfamilienhauses, wo der Roller abgestellt war, und nahmen das Fahrzeug mit.

Nach Angaben der Eigentümerin handelt es sich um einen Scooter der Marke Segway, Modell Ninebot E3 Pro, mit schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder die gesehen haben, wer mit dem Roller wegfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

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