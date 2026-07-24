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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen einen Toyota in der Gasstraße gerammt und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Flüchtige beschädigte - offenbar im Vorbeifahren - den Außenspiegel des geparkten Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 100 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Vorfall machen? Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 nimmt das Altstadtrevier Hinweise entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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