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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer erkennt die mutmaßlichen Autoknacker?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Straße "Im Kirchfeld" sind in der vergangenen Nacht zwei Unbekannte aufgefallen, die sich an einem Auto zu schaffen gemacht haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr. Offenbar hatten die Verdächtigen es auf Wertgegenstände in dem Fahrzeug abgesehen. Zeugen beobachteten, dass die Täter an den Türgriffen des Pkw zogen, feststellten, dass er verschlossen ist, und dann weiterliefen. Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte die beiden Männer, die sich sofort zu Fuß der Festnahme entzogen. Es liegt jedoch eine Beschreibung der mutmaßlichen Autoknacker vor: Die zwei Unbekannten sind augenscheinlich beide hellhäutig und 20 bis 30 Jahre alt. Einer von ihnen ist 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war mit einem schwarzen Oberteil bekleidet, das im Rückenbereich mit einer großen, weißen Aufschrift versehen ist. Seine Hose war beige und seine Schuhe dunkel. Der Komplize hatte eine graue Kapuzenjacke an, die im Bereich der linken Brust auch schwarze Farbanteile hat. Dazu trug er eine dunkle Hose und ein helles Basecap. Die Beamten des Altstadtreviers ermitteln wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 ist die Polizei Kaiserslautern erreichbar. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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