Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sturz mit aufgemotztem E-Bike

Kaiserslautern (ots)

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer ist Mittwochabend, gegen 23.40 Uhr, auf dem Radweg in der Nähe des Blechhammerwegs gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor der Mann wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein E-Bike und stieß mit einer Laterne zusammen. Er stürzte und zog sich Frakturen an einem Bein und einer Schulter zu. Sein Zweirad wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Wie sich herausstellte, war das E-Bike nachträglich mit einem leistungsstärkeren Motor ausgestattet worden. Statt der erlaubten 25 km/h schaffte das Rad eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Über den notwendigen Versicherungsschutz oder die entsprechende Fahrerlaubnis verfügte der 38-Jährige nicht. Auf ihn kommt deswegen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |kle

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