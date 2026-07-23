Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe gehen erneut ins Netz

Kaiserslautern (ots)

Die beiden 20-jährigen Langfinger, die der Polizei am Montag schon einmal ins Netz gingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6318690), sind am Mittwoch mit der gleichen Masche erneut aufgefallen. Eine Polizeistreife kontrollierte die jungen Männer gegen 17 Uhr in der Kerststraße und fand zwei gestohlene Rucksäcke, gefüllt mit verschiedenen entwendeten Waren. Die Palette reichte diesmal von Klemmbausteinen, hinzu Nahrungsmitteln und kosmetischen Erzeugnissen. Der Wert der Beute wird auf etwa 230 Euro geschätzt. Innerhalb kürzester Zeit handelten sich die beiden 20-Jährigen damit bereits die zweite Anzeige wegen des Verdachts auf Diebstahl ein. |kle

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