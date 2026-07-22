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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto brennt auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

In der Mailänder Straße hat am Dienstagmittag ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt, als es aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing. Ein Zeuge informierte die Polizei über ein rauchendes Auto. Bis die Einsatzkräfte samt Feuerwehr vor Ort waren, brannte bereits der Motorraum. Bei den Löscharbeiten wurden zwei weitere Autos durch Trümmerteile leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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