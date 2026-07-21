Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dixies beschädigt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen in einem Fall von Sachbeschädigung. In der Hauptstraße sollen sich von April 2026 bis 20. Juli 2026 Unbekannte an mehreren Baustellentoiletten zu schaffen gemacht haben. Ein Zeuge der betroffenen Firma zeigte das nun an. Der Schaden an den blauen "Häuschen" wird auf insgesamt mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges auf den Baustellen und rund um die Toiletten bemerkt? Gibt es Hinweise zu den Tätern? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion 1 zu wenden, und zwar unter Telefon 0631 369-14199. |laa

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