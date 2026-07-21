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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: U-Turn geht schief

Kaiserslautern (ots)

Auf der Mainzer Straße ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Grund dafür ein Wendemanöver, das schief ging. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz stadtauswärts auf der linken Spur und an der Kreuzung Mainzer Straße/Hertelsbrunnenring über eine grüne Ampel. Zur gleichen Zeit war eine 29-Jährige mit ihrem VW stadteinwärts ebenfalls auf der linken Spur unterwegs. Sie machte an der Kreuzung einen sogenannten U-Turn - also eine Wende, um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren - dabei kollidierte sie jedoch mit dem Mercedesfahrer. Beide Autos waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 29-Jährige muss sich nun wegen des Verkehrsdeliktes verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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