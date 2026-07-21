Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermeintlicher Einbrecher von der Polizei geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin hat die Polizei über einen vermeintlichen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße informiert. Als die Beamten gegen 0.30 Uhr eintrafen, fanden sie in den Räumen einen 38-Jährigen vor. Der Mann erklärte, dass es sich um die Wohnung seiner Freundin handele und er nur seinen eigenen Wohnungsschlüssel hier vergessen habe. Er wollte diesen holen und dann nach Hause fahren. Die Polizisten kontrollierten den Mann, um die Angaben zu überprüfen. Dabei stellte die Streife bei dem 38-Jährigen Bankkarten sicher, die ihm nicht gehören. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Unterschlagung dauern an. |laa

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