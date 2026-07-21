Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebestour fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hat am Montag bei einem Kontrolleinsatz in der Innenstadt den "Beutezug" von zwei Dieben durchkreuzt. Die beiden 20-jährigen Männer waren gegen 16 Uhr in eine Personenkontrolle geraten, in der die Straftat schließlich aufflog. Die Einsatzkräfte entdeckten zwei mit Diebesgut gefüllte Rucksäcke bei ihnen. Offenbar hatten sich die Langfinger in verschiedenen Läden im Stadtzentrum "bedient". Wie sich herausstellte, entwendeten sie nicht nur Klemmbaustein-Sets und Sammelkarten, selbst die beiden Rucksäcke hatten sie gestohlen. Insgesamt ließen die Männer Waren im Wert von etwa 220 Euro mitgehen. Das Diebesgut gaben die Beamten an die rechtmäßigen Eigentümer zurück. Die beiden 20-Jährigen müssen sich dennoch wegen Diebstahlsverdachts strafrechtlich verantworten. |kle

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