PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebestour fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hat am Montag bei einem Kontrolleinsatz in der Innenstadt den "Beutezug" von zwei Dieben durchkreuzt. Die beiden 20-jährigen Männer waren gegen 16 Uhr in eine Personenkontrolle geraten, in der die Straftat schließlich aufflog. Die Einsatzkräfte entdeckten zwei mit Diebesgut gefüllte Rucksäcke bei ihnen. Offenbar hatten sich die Langfinger in verschiedenen Läden im Stadtzentrum "bedient". Wie sich herausstellte, entwendeten sie nicht nur Klemmbaustein-Sets und Sammelkarten, selbst die beiden Rucksäcke hatten sie gestohlen. Insgesamt ließen die Männer Waren im Wert von etwa 220 Euro mitgehen. Das Diebesgut gaben die Beamten an die rechtmäßigen Eigentümer zurück. Die beiden 20-Jährigen müssen sich dennoch wegen Diebstahlsverdachts strafrechtlich verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:45

    POL-PDKL: Frontalzusammenstoß: 39-Jähriger schwer verletzt

    Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der L472, in der Nähe des Gelterswoogs, hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Fahrzeuge stießen dort gegen 16 Uhr im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landstraße in Richtung Queidersbach unterwegs. Der 45 Jahre alte Fahrer eines Opel kam ihm entgegen. Unweit der ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:22

    POL-PDKL: Versuchter Raub: 41-Jähriger leicht verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Jägerstraße hat eine Gruppe Unbekannter am Sonntagabend versucht, einen 41-Jährigen auszurauben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, Anwohner riefen die Polizei. Gegen 21.50 Uhr war das Opfer an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße von den Tätern attackiert worden. Offenbar hatten sie sich dem 41-Jährigen von hinten genähert und ihn plötzlich mit Schlägen und Tritten traktiert. ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:13

    POL-PDKL: Hund angefahren: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmorgen wurde im Stadtteil Hohenecken auf der Straße "Im Erfenbacher Tal" ein Hund angefahren. Zeugen gaben an, dass der beteiligte Autofahrer nicht stoppte. Das Unfallfahrzeug soll sich nach der Kollision mit zunehmender Geschwindigkeit entfernt haben. Der Zusammenstoß ereignete sich um 9.35 Uhr etwa auf Höhe der Tankstelle. Der kleine Hund war wenig vorher aus einem nahen Wohngebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren