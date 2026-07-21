Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Raub: 41-Jähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Jägerstraße hat eine Gruppe Unbekannter am Sonntagabend versucht, einen 41-Jährigen auszurauben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, Anwohner riefen die Polizei. Gegen 21.50 Uhr war das Opfer an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße von den Tätern attackiert worden. Offenbar hatten sie sich dem 41-Jährigen von hinten genähert und ihn plötzlich mit Schlägen und Tritten traktiert. Es soll sich um vier bis fünf Männer gehandelt haben. Während des Übergriffs versuchten sie, ihm seine Wertsachen aus den Hosentaschen zu ziehen. Die Unbekannten ließen von ihrem Opfer ab, als Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Der 41-Jährige erlitt leichte, blutende Verletzungen im Gesicht. Die Verdächtigen flohen in Richtung Bahnhof und konnten sich der unmittelbar eingeleiteten Fahndung entziehen. Von zwei Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. Sie sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt und eher schlank sein. Einer der beiden ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, hat gebräunte Haut und nackenlange, schwarze Haare. Diese trug er in einer "Gelfrisur". Der andere Täter ist etwa 1,90 Meter groß und hat dunkle Haut. Die Polizei ermittelt wegen Raubverdachts und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und ihrer Identität geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Inspektion in der Logenstraße zu melden. |kle

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