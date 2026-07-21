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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hund angefahren: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen wurde im Stadtteil Hohenecken auf der Straße "Im Erfenbacher Tal" ein Hund angefahren. Zeugen gaben an, dass der beteiligte Autofahrer nicht stoppte. Das Unfallfahrzeug soll sich nach der Kollision mit zunehmender Geschwindigkeit entfernt haben. Der Zusammenstoß ereignete sich um 9.35 Uhr etwa auf Höhe der Tankstelle. Der kleine Hund war wenig vorher aus einem nahen Wohngebiet entlaufen und hatte sich auf die breite Durchfahrtsstraße verirrt. Ein Personenkraftwagen, der sich aus Richtung Pirmasens näherte, erfasste das Tier. Durch den Unfall erlitt es Verletzungen an der Schnauze und an einem Bein. Die Halterin konnte ausfindig gemacht und informiert werden. Nach aktuellem Kenntnisstand konnte der kleine Ausreißer in einer Tierklinik versorgt werden und ist inzwischen wieder zu Hause. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeugführer und dem Pkw machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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