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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte randalieren

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 5.30 Uhr, ein Schaufenster in der Kanalstraße eingeworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter ein Stück eines Regenabwasserrohres genutzt, um den Schaden anzurichten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt hat, wer laute Geräusche gehört hat oder sonstige Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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