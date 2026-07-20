Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsatz wegen Streit: Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag löste eine Reiberei in der Richard-Wagner-Straße einen Polizeieinsatz aus. Fünf junge Männer, im Alter von 17 bis 31 Jahren, gerieten dort gegen 1 Uhr in Streit. Grund dafür waren nach eigener Aussage Geldschulden zwischen zwei Beteiligten. Aus einem verbalen Konflikt entwickelte sich nach derzeitigen Erkenntnissen eine körperliche Auseinandersetzung, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Als eine Streifenbesatzung die Männer kontrollierte, fand sie mehrere verbotene Gegenstände. Der 18-Jährige hatte Amphetaminpaste, einen Schlagstock und eine sogenannte Kaltgaswaffe dabei. Auch bei dem 31-Jährigen entdeckten die Beamten während der Durchsuchung Amphetaminpaste und stellten sie sicher. Beide Männer müssen sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Mitführen der Waffen zieht für den 18-Jährigen zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell