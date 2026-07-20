Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügerisches Pärchen auf Achse

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug ermittelt die Polizei gegen ein Pärchen, das vergangene Woche auf der Autobahn aufgefallen ist. Eine Streife der Autobahnpolizei war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der A6 auf den Mercedes mit ausländischen Kennzeichen aufmerksam geworden und hatte den Wagen samt seiner beiden Insassen einer Kontrolle unterzogen.

Schon bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden die Beamten stutzig: Im Innenraum fanden sie mehrere EC-Karten mit unterschiedlichen Namen sowie ein "Sammelsurium" an verschiedenen Gebrauchsartikeln, die offenbar mit diesen Karten bezahlt worden waren. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Gegenstände handelt, die mit mutmaßlich ergaunerten Zahlungskarten gekauft wurden, stellten die Polizisten zunächst alle Sachen für weitere Ermittlungen sicher.

Doch damit nicht genug: Der 26-jährige Fahrer des Mercedes machte auf die Einsatzkräfte den Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss steht. Zudem stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und von Justizbehörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist.

Der Mann und die 21-jährige Frau mussten für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Erst am nächsten Morgen wurden sie - nach Einbehaltung einer sogenannten Sicherheitsleistung - wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

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