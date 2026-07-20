Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw - Drei Verletzte, hoher Sachschaden

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Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Wilhelmstraße in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis die Fischerstraße aus Richtung Altenwoogstraße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitgleich war eine 25-jährige Rettungssanitäterin mit einem Rettungswagen im Rahmen eines Einsatzes unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn auf der Wilhelmstraße in Richtung Fischerstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Fischerstraße überfuhr der Rettungswagen die für ihn Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem von rechts kommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß kippte der Rettungswagen auf die Seite. Die 25-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer sowie der Pkw-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Ein Patient befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Rettungswagen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 180.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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