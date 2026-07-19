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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene E-Scooter-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr fiel einer Funkstreife in der Reichswaldstraße ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter auf, der in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Das Fahrzeug kam den Beamten entgegen und fuhr dabei deutliche Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle der 19-jährigen Fahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der unerlaubt auf dem E-Scooter befindlichen Mitfahrerin wurde geprüft, ob sie die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug übernehmen konnte. Aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem Atemalkoholwert von 1,28 Promille war dies ebenfalls nicht möglich.|PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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