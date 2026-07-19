POL-PDKL: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) - Ein 42-Jähriger hat am späten Donnerstagabend für Aufruhr im Stadtzentrum gesorgt. Gegen 23 Uhr fiel er erstmalig auf, als er in der Marktstraße mit einem Kioskbesitzer in Streit geriet. Zwar verließ der Unruhestifter den Schauplatz vor Eintreffen der Streife, diese konnte ihn jedoch kurz darauf auf dem Stiftsplatz feststellen und kontrollieren. Der Mann, der auch seinen Hund dabeihatte, ...

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