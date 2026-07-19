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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw in der Martin-Luther-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 20-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde bis zum Erreichen der Nüchternheit untersagt.|PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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