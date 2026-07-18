Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei beendet unerlaubte Fahrstunde

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein grauer BMW im Industriegebiet Nord wiederholt auf- und abfahren würde. Die Mitteilerin vermutete, dass dort Fahrstunden durchgeführt würden. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 20-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 23-jährige Fahrzeughalter saß als Beifahrer im Fahrzeug und gab an, der Frau das Autofahren beibringen zu wollen. Er konnte eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen die 20-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 23-jährigen Fahrzeughalter wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrzeughalter angewiesen, den Pkw nach Hause zu fahren. |pvd

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