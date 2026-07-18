Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperverletzung unter Einsatz von Reizstoff - Drei Tatverdächtige nach Fahndung gestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend gerieten vier männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren im Bereich des Kaiserbrunnens mit drei Männern im Alter von 40 bis 49 Jahren in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte der 14-jährige Beschuldigte den drei Geschädigten einen bislang unbekannten Reizstoff ins Gesicht. Als sich einer der Geschädigten an einem Brunnen das Gesicht auswusch, trat ihm einer der beiden 16-jährigen Beschuldigten gegen den Kopf. Die vier Beschuldigten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Örtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei der vier Beschuldigten festgestellt werden. Die drei Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.|pvd

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