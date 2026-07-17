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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter bepöbelt Busfahrer

Kaiserslautern (ots)

In der Straße "Am Warmfreibad" ereigneten sich am Montagabend unschöne Szenen. Wie der Polizei bekannt wurde, erwischte ein 50-jähriger Busfahrer gegen 18.45 Uhr ein Kind dabei, wie es ohne gültigen Fahrschein mitfahren wollte. Darauf angesprochen, legte das Kind die Busfahrkarte eines Freundes vor, was dazu führte, dass der 50-Jährige die Mitnahme verweigerte. Kurz darauf tauchte ein etwa 20-Jähriger auf und wollte für die Fahrt des Kindes bezahlen. Als der Busfahrer dennoch bei seiner Entscheidung blieb, wurde der junge Mann, Zeugenangaben zufolge, ausfällig und aggressiv. Er sprach Bedrohungen aus, zeigte den Mittelfinger und spuckte gegen den Bus. Die Beamten des Altstadtreviers leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Bedrohung ein. Sie bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Beiden machen können, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 nehmen sie Hinweise entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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