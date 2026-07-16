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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Technischer Defekt: Feuerwehr hat Brand schnell unter Kontrolle

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte am Mittwochvormittag einen größeren Brand. Zusammen mit Einsatzkräften der Polizei wurden die Brandbekämpfer gegen 11.45 Uhr zu einem Solarpark alarmiert. Dort stand eine Grasfläche von etwa 750 Quadratmetern in Flammen. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einem Solarmodul ursächlich für das Feuer. Die Löschtrupps der Freiwilligen Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn konnten die Flammen schnell eindämmen und verhinderten dadurch Schlimmeres: Keines der Solarmodule wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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