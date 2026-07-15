Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 38-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Bei Verkehrskontrollen ist einer Polizeistreife am Dienstagmittag ein Mann in der Fischerstraße auffallen. Der 38-jährige E-Scooterfahrer wirkte berauscht. Die Beamten gingen der Vermutung nach und kontrollierten ihn. Der Verdächtige reagierte aggressiv und verhielt sich unkooperativ. Die Einsatzkräfte konnten den Rollerfahrer letztlich beruhigen. Er gab an, Drogen konsumiert zu haben. Ein Bluttest wurde angeordnet. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, auf ihn kommt zudem ein Verfahren wegen des fahrlässigen Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr zu. |laa

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