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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Wer hatte Grün?

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort stießen eine 26-jährige Fahrradfahrerin und ein 36 Jahre alter Autofahrer zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Radfahrerin aus der Rudolf-Breitscheid-Straße nach links in die Logenstraße einbiegen. Der Dacia-Fahrer befand sich bereits auf der Logenstraße und wollte an der dortigen Ampel weiter geradeaus in Richtung Trippstadter Straße fahren. Auf der Kreuzung kam es schließlich zur Kollision, bei der die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der 36-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Beschädigungen. Die Gesamtsumme wird derzeit auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist zum aktuellen Ermittlungsstand nicht eindeutig geklärt. Beide Beteiligte gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für sie Grün zeigte. Deswegen suchen die Beamten jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Inspektion in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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