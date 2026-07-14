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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 58-Jähriger greift Menschen an

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Spaziergang ist am Montagabend in der Josefstraße ein Handgemenge geworden: Ein 58-Jähriger ist mit seinem Schäferhund gegen 20.45 Uhr unterwegs gewesen, dabei hat das Tier einen anderen Hund gebissen. Die Besitzerin stellte den Mann zur Rede, dieser reagierte aggressiv und schubste die Frau, die so gegen eine Hauswand fiel. Zwei Zeugen kamen der 48-Jährigen zu Hilfe. Sie versuchten, den Unruhestifter festzuhalten, dabei wehrte sich dieser und verletzte einen 26-Jährigen im Brustbereich, bevor er fußläufig die Flucht ergriff. Die alarmierten Polizeibeamten ergriffen den Mann und kontrollierten ihn, wobei sich der Hundehalter den Einsatzkräften gegenüber ebenfalls aggressiv verhielt. Er war unkooperativ und beleidigte die Beamten. Diese versuchten, den 58-Jährigen zu beruhigen, scheiterten jedoch. Er wollte die Flucht erneut ergreifen, wurde dabei aber letztlich aufgehalten. Der Hundehalter bedrohte die 48-Jährige und die Zeugen im Beisein der Beamten. Er wurde bei der Festnahme leicht verletzt, medizinisch untersucht, lehnte aber eine weitere Behandlung ab. Die Frau und der 26-Jährige wurden indessen medizinisch versorgt. Der 58-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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